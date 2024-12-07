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Tarımda büyüme katlandı! Tarım ve ormancılık sektörü 5 çeyrektir büyüyor

Türkiye ekonomisi 2024’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyürken tarım ve ormancılık sektörü yüzde 4.6 ile iki katı büyüdü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ormancılık sektörünün son 5 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, "Özellikle bu yıl içindeki sektörümüzün büyüme hızı umut verici." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Tarımda büyüme katlandı! Tarım ve ormancılık sektörü 5 çeyrektir büyüyor

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Tarım ve ormancılık sektörü 2024 yılında en fazla büyüyen sektörlerin başında geliyor. Tarım ve Ormancılık, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 dördüncü çeyreğinde ise yüzde 0.6 büyürken, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 5.1, ikinci çeyrekte yüzde 4.3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4.6 büyüme kaydedildi. Türkiye 68.5 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci dünyada da 9. sırada bulunuyor. Türkiye 2023 yılında 139 milyon tonluk bitkisel üretim yaparak cumhuriyet tarihinin de rekorunu kırmış oldu.

BEŞ ÇEYREKTİR POZİTİF

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyümedeki bu performansı değerlendirirken, "Özellikle bu yıl içindeki sektörümüzün büyüme hızı umut verici. Bu rakamla tarım ve ormancılık sektörü son 5 çeyrekte kesintisiz bir büyüme performansı göstererek ülkemizin kalkınmasına önemli katkıda bulundu. Son iki çeyrekte Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleşti" dedi.

PLANLI ÜRETİM KATKISI

2025-2027 dönemine ilişkin ORTA Vadeli Program'a göre, program döneminde, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretim ve istihdamın artırılması amaçlanıyor. Planlı üretim stratejileri ile verim artarken üreticinin de kazanması amaçlanıyor. Tarımsal desteklerle birlikte sözleşmeli üretim metodu da büyümeye büyük katkı sağladı.

DİJİTAL ÜRETİM

Yeni dönemde öne çıkan başlıklardan birisini de akıllı tarım uygulamaları oluşturdu. Dijitalleşme, yapay zekâ ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamaları verim ve üretime büyük destek oluyor.

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