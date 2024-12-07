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Memura ek gelir! 950 bin kamu personeli dikkat

Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Sözleşmeli memurların özlük hakları genişliyor. Yeni düzenleme ile sözleşmeli personelin gelirleri artacak emeklilik imkanları kolaylaşacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Memura ek gelir! 950 bin kamu personeli dikkat

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Devlet memurlarının çalışma koşullarını ve haklarını ilgilendiren önemli bir düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 950 bin kamu personelini ilgilendiren değişiklikler, Sözleşmeli Personel Statüsü'nden Memurluğa Geçiş ve diğer özlük haklarıyla ilgili önemli adımlar içeriyor. Yeni düzenleme ile sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurların yararlandığı haklarda yararlanabilecek. Bunların başında yıllık izin haklarının devredilmesi, aylıksız izin gibi konular da geliyor. Ancak yapılacak değişikliklerden birisi sözleşmeli memurların gelirlerini de artıracak. Düzenlemeye göre 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak. Sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurlar gibi kademe yükselmesi haklarından yararlanacak. Bu durum personelin maaşını artırırken bir pandan da emekli aylığı ve ikramiyesine katkı yapacak.

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