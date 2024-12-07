Kahve Türkiye’den gelir! İklim değişikliği Türkiye’yi kahve üreticisi yapabilir

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen, iklim değişikliğine bağlı olarak tropikal iklime benzer özelliklerin daha sık görülmesiyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde kahve yetiştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti. Dünya kahve üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin 5 ülkede gerçekleştiğini belirten Gökmen, ilk sırada yılda 2 milyon 650 bin tonla Brezilya'nın geldiğini, bu ülkeyi 1 milyon 650 bin tonla Vietnam'ın, 810 bin tonla Kolombiya'nın, 660 bin tonla Endonezya'nın ve 380 bin tonla Etiyopya'nın takip ettiğini bildirdi. Tropikal iklimlerde bulunan Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenebileceğini ifade eden Gökmen, "Cumhuriyet sonrasında Doğu Karadeniz'e çayın, kivinin, hurmanın geldiğini ve bunların yüksek kapasitelerde üretildiğini biliyoruz. Çukurova gibi bölgelerde tarım sektörü açısından yılda 3 mahsul alınabilecek iklim koşulları mevcut, Doğu Karadeniz gibi spesifik bölgelerde de subtropik meyvelerin yetiştiğini, çayın kolaylıkla adapte edilip yüksek miktarlarda üretilebildiğini biliyoruz. Dolayısıyla iklim koşulları Türkiye'nin hem güney hem kuzey zonunda kahve plantasyonları açılmasına imkan tanıyabilir."

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