Hububatçının gözü ABD pazarında

Türk hububatçılar, Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi getiren dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'deki pazar payını artırmak için çalışma başlattı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 11 ayda 219 ülke ve serbest bölgeye 12 milyon 410 bin 680 ton ürün sattı. TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ABD'de gündeme gelen tarife uygulamalarıyla Trump döneminin küresel gıda ticareti üzerindeki muhtemel etkilerinden faydalanarak bölgedeki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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