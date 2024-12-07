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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025'te çalışanlara zam formülleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" şeklinde konuştu. Peki 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte çalışanlara zam formülleri...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 21:43 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 22:18
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, emeğiyle, alın teriyle, çalışarak, üreterek, Bingöl'ü kalkındıran iş dünyasının temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)

Görevi devraldığı günden bu yana ülkenin dört bir yanını gezerek, işçi ve işverenlerle çalışma hayatı buluşmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Işıkhan, bu vesileyle şehirlerin ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini, yaptıkları mevcut yatırımların, hayata geçirdikleri projelerin illerde sağladığı katkıları takip ettiklerini söyledi.

Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.

Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı.

"22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik." diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)

"TÜRKİYE'Yİ YÜZYILLIK HEDEFLERİNE TAŞIYACAK OLAN CEVHER BU TOPRAKLARDA FAZLASIYLA MEVCUT"
Şehirleri geliştirirken sadece doğal engellerle değil aynı zamanda terör, coğrafyayı saran savaş atmosferi ve suni finansal krizler gibi dış müdahalelerle de mücadele etmek durumunda kaldıklarına dikkati çeken Işıkhan, bunlarla mücadelelerinin hala sürdüğünü ve karşılarına çıkan her türlü badireyi atlatarak, ülkeyi büyüterek bugünlere getirdiklerini ifade etti.

Bingöl'ün Türkiye'nin gücüne inanan tercihini her zaman millet iradesinden yana kullanan vefakar bir şehir olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)Bakan Işıkhan, Bingöl'de ʺİş İnsanları İstişare Toplantısıʺnda konuştu (Takvim.com.tr)

"Bu sebeple, Türkiye'nin 22 yıllık gelişim serüvenini en iyi bilen, bu değişime yakından tanık olmuş bir şehrimiz. Bingöl'ün nereden nerelere geldiğini de nerelere gelebileceğini de en iyi, sahanın nabzını tutan sizler bilirsiniz. Anadolu coğrafyası insanlık tarihi açısından çok kıymetli bir bölgede bulunuyor. Binlerce yıl medeniyetimize vatan olmuş bu coğrafya sadece tarihiyle, sosyal dokusuyla değil aynı zamanda bereketli arazileri, üretim ve ticaret potansiyeliyle de büyük bir değerdir.

Bu anlamda özellikle Bingöl, çevre illerine kıyasla, kuzey-güney, doğu-batı istikametinde önemli bir kavşak noktası olması hasebiyle ticari anlamda önemli bir potansiyele sahip. Şehrimiz, kalkınmasında önemli rol oynayan hayvancılık, meracılık, yer altı kaynakları gibi alanları daha da geliştirecek yeni yatırımlarla, istihdam alanlarıyla ve girişimlerle çok daha iyi yerlere gelecektir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak olan cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur.

Bingöl bu kararlı yürüyüşümüze katkı sağlayacak önemli şehirlerimizden birisidir. Bu noktada hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olan sizlerin çalışmaları Bingöl'ün kalkınma hedeflerinde önemli roller oynayacaktır. Çiftçilerimiz, esnafımız, tüccarımız, işçimiz hem şehrimizin hem de Türkiye'nin teminatıdır. Bu anlamda Bingöl'ün iş dünyasına, emektarlarına güveniyorum, inanıyorum."

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını kaydeden Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"TÜM PAYDAŞLARI MEMNUN EDECEK"
Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ASGARİ ÜCRETTE 2025 TAHMİNLERİ VE OLASI ARTIŞ SENARYOLARI
Geçtiğimiz Aralık ayında, 2024 yılı için asgari ücrette önemli bir artış yapıldı. Yüzde 49'luk bir artışla belirlenen yeni ücretler, işçi ve işveren açısından önemli değişiklikler getirdi. Ancak, yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte asgari ücrette daha fazla değişiklik olma ihtimali gündeme geldi. İşte 2025 için asgari ücret hesaplamaları ve olası senaryolar.

2025 ASGARİ ÜCRETTE İLK BELİRLEMELER

Geçtiğimiz yıl, asgari ücretle ilgili belirlenen yeni rakamlar şu şekildeydi:
• Brüt Asgari Ücret: 20.002 TL
• Net Asgari Ücret: 17.002 TL
• İşverene Maliyet: 23.503 TL

Ancak, 2024 yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri, ücret artışlarını daha farklı bir noktaya taşıyabilir. Orta Vadeli Program (OVP) dahilinde enflasyon oranı için yapılan ilk tahmin yüzde 41.5 civarındayken, bu oran zamanla yukarıya revize edilmiştir.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE OLASI ÜCRET ARTIŞLARI

OVP'de yer alan yüzde 41.5'lik tahmine göre, asgari ücretin 2024 sonunda şu şekilde olması bekleniyor:
• Brüt Ücret: 28.303 TL
• Net Ücret: 24.058 TL
• İşverene Maliyet: 33.257 TL

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ
Ancak Merkez Bankası, enflasyon beklentilerini bir adım daha ileriye taşıdı. Banka Başkanı Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44 olduğunu açıkladı. Bu tahmine göre asgari ücret şu şekilde şekillenecek:

• Brüt Ücret: 28.803 TL
• Net Ücret: 24.483 TL
• İşverene Maliyet: 33.844 TL

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ SENARYOSU
• Brüt Ücret: 25.003 TL
• Net Ücret: 21.253 TL
• İşverene Maliyet: 29.379 TL

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ SENARYOSU
• Brüt Ücret: 26.003 TL
• Net Ücret: 22.103 TL
İşverene Maliyet: 30.550 TL

YÜZDE 35'LİK ARTIŞ SENARYOSU
• Brüt Ücret: 27.003 TL
• Net Ücret: 22.953 TL
• İşverene Maliyet: 31.730 TL

Tüm bu tahminler, asgari ücretin 2025 yılında nasıl şekilleneceğini ve işveren ile çalışanların nasıl bir etki göreceğini ortaya koyuyor. Asgari ücretin belirlenmesindeki bu artış oranları, hem bireysel gelirleri hem de ülke ekonomisini etkileyebilir.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemdeYeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
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