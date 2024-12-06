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60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantıları ve bu toplantılardan çıkan faiz kararları, finans dünyasının ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği önemli konular arasında yer alıyor. 2024 yılının son günlerinde açıklanacak olan Aralık ayı politika faizi kararı öncesinde, bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve bu oranlar üzerinden elde edilecek getiriler vatandaşlar için kritik bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 15:17 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 15:18
60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu

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Vadeli Mevduat Faiz Oranlarında Son Durum (6 Aralık 2024)

Aralık ayının ilk haftasında bazı bankalar tarafından sunulan güncel faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 60.000 TL'lik bir birikimin 181 günlük vadede sağlayacağı getiriler netleşti. İşte farklı bankaların sunduğu oranlar ve net kazanç miktarları:

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür
Banka Faiz Oranı Net Getiri Vade Sonu Tutar
Akbank %36,00 9.908 TL 69.908 TL
60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

ON Dijital %56,00 15.412 TL 75.412 TL

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

N Kolay %48,00 13.211 TL 73.211 TL

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

Hesaplamalar Nasıl Yapılıyor?

Vadeli mevduat getirileri, bankaların sunduğu brüt faiz oranları üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamalarda, %15 oranındaki stopaj (vergi) düşülerek net kazanç miktarı elde edilir. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, bankalar arasında sunulan faiz oranları farklılık gösterdiği için, 60.000 TL'lik birikimin vade sonundaki toplam tutarı da değişiklik göstermektedir.

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

Merkez Bankası Faiz Kararı ve Vadeli Mevduat Faizleri

Aralık ayında Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz kararı, 2024 yılı boyunca uygulanan sıkı para politikasının devam edip etmeyeceğine ışık tutacak. Politika faiz oranında olası bir düşüş, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkileyebilir. Bu nedenle, tasarruf sahiplerinin faiz kararlarını dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

Not: Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği gibi, belirli kampanya ve özel şartlar da getiriler üzerinde etkili olabilir. Güncel oranlar ve koşullar için tercih ettiğiniz bankanın resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

Kaynak: Bankaların resmi web sitelerinden alınan güncel faiz oranları (6 Aralık 2024)

60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

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