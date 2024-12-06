60.000 TL’nin getirisi net 15.412 TL oldu: Mevduat faiz oranları yüz güldürür

N Kolay %48,00 13.211 TL 73.211 TL

Hesaplamalar Nasıl Yapılıyor? Vadeli mevduat getirileri, bankaların sunduğu brüt faiz oranları üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamalarda, %15 oranındaki stopaj (vergi) düşülerek net kazanç miktarı elde edilir. Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, bankalar arasında sunulan faiz oranları farklılık gösterdiği için, 60.000 TL'lik birikimin vade sonundaki toplam tutarı da değişiklik göstermektedir.

Merkez Bankası Faiz Kararı ve Vadeli Mevduat Faizleri Aralık ayında Merkez Bankası'nın açıklayacağı politika faiz kararı, 2024 yılı boyunca uygulanan sıkı para politikasının devam edip etmeyeceğine ışık tutacak. Politika faiz oranında olası bir düşüş, bankaların mevduat faiz oranlarını da etkileyebilir. Bu nedenle, tasarruf sahiplerinin faiz kararlarını dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.

Not: Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebileceği gibi, belirli kampanya ve özel şartlar da getiriler üzerinde etkili olabilir. Güncel oranlar ve koşullar için tercih ettiğiniz bankanın resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

Kaynak: Bankaların resmi web sitelerinden alınan güncel faiz oranları (6 Aralık 2024)