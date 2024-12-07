10 ülkede birinci oldu! En çok indirilen uygulama oldu

Trendyol kasım kampanyalarını bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak 15 ülkede yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım kampanyası sırasında 25 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına ulaşan Trendyol'un, kampanya süresince e-ihracat yapan satıcı sayısı 90 bine ulaştı. Trendyol Kasım ayı boyunca 250 milyon kez yurt dışı müşterilerden ziyaret aldı. Trendyol bu dönemde 10 ülkede de en çok indirilen uygulama olduğu açıklandı. Türkiye'de en çok alışveriş yapılan iller Bursa, Antalya ve Kocaeli olurken yurtdışı pazarlarla ise en yüksek talep Bakü, Riyad ve Bükreş'ten geldi.

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