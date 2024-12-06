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Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı!

Asgari ücrette beklenen artışı fırsata çevirerek fahiş fiyat uygulayan satıcıları geçtiğimiz günlerde uyaran Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında yapılan denetimlerde 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 15:13 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 15:13
Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı!

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Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerini artırdı. Kasım ayında yapılan denetimlerde 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Yılın 11 ayında yapılan denetimlerde 197 bin 883 firmaya toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)

Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışlarına giden kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde henüz Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan fiyatlama yapan işletmeleri denetleyerek, fiyat listelerini kontrol ediyor. Bu kapsamda sadece kasım ayında reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 19 milyar 616 milyon 776 lira idari para cezası kesildi. Yılın 11 ayında ise toplam 224 milyon lira para cezası uygulandı. İç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yılın 11 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 197 bin 883 firmaya toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil 205 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı fiillerde bulunan 71 gerçek ve tüzel kişiye 76,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Emlak ve kuyum sektöründe 1008 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 663 gerçek ve tüzel kişiye 69 milyon lira ceza uygulandı. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyatla ilgili toplamda 65 bin 957 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve bin 519 gerçek ve tüzel kişiye 362,1 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)

GÜVENSİZLİK ORANI YÜZDE 1,7'YE DÜŞTÜ

Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla ise 11 ayda 7 bin 725 gerçek ve tüzel kişi denetlendi, 355 gerçek ve tüzel kişiye 35 milyon lira idari para cezası uygulandı. 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesiyle yapılan bu denetimler sonucunda bu ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, bu yıl yüzde 1,7'ye düşürüldü.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE 257,4 MİLYON LİRA CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından da ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil satış sözleşmelerindeki aykırılıklara ilişkin denetimlerde de 3 milyar 954 milyon lira para cezası uygulandı. Sadece mesafeli satış sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 257,4 milyon lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)

15 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

Bakanlık tarafından tüketicinin korunması amacıyla yapılan denetimlerde en çok cezanın uygulandığı kent İstanbul oldu. İstanbul'da aykırı bulunan fiiller nedeniyle 240,6 milyon lira ceza uygulandı. Antalya ise denetlenen ürün sayısı bakımından 4 milyon 757 bin 89 ürün ile ilk sırada yer aldı. Toplamda ise Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 2024 yılında toplamda 334 bin 407 firmada, 15 milyon 50 bin 390 adet ürün denetlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere, haksız fiyat artışları, fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele ederek tüketicilerimizin menfaatlerini koruyarak iç piyasa dengesini de korumayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu doğrultuda elimizdeki bütün enstrümanları kullanmaktan çekinmeyerek, gerekli görüldüğünde müeyyidelerimizi genişleterek mücadelemize devam edeceğiz" denildi.

Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarını önce uyardı sonra ceza yağdırdı. (DHA)

BAKAN BOLAT: DENETİMLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı yapılan denetimlere ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak ve iç ticaretimizdeki adaletli piyasa yapısını temin etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu kapsamda asgari ücret zammını fırsat bilerek henüz zam yapılmadan fiyat artışına giden işletmelere karşı denetimlerimizi artırarak sürdürüyor ve kanuni cezalar uyguluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığından asgari ücret uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacakTicaret Bakanlığından asgari ücret uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacak
Ticaret Bakanlığı'ndan "asgari ücret" uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacak

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