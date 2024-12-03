Ticaret Bakanlığı'ndan "asgari ücret" uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacak

"11 AYDA 334 BİNDEN FAZLA İŞLETME DENETLENDİ"

Asgari ücrette yapılması öngörülen artış nedeniyle fahiş fiyat uygulamaya kalkışan satıcılara gereken cezai işlemlerin tereddütsüz yapılacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücreti belirleme komisyonu henüz toplanmamışken ve aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır"

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimde (Fotoğraf: AA)

Ticaret Bakanlığı 81 il müdürlükleri tarafından düzenli ve yoğun denetimler yapıldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılının başından bugüne kadar 11 ayda 334 binden fazla işletme ve 15 milyon 50 bin 390 ürün denetlenmiştir. 194 bin 303 aykırılık bulunmuştur. 442 milyon lira il müdürlüklerimizce cezalar kesilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza uygulamasına karar verilmiş ve tahsil edilmiştir. Ayrıca Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından da bu yılın 11 ayında 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirilmiştir.

Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca değerlendirilmiş ve ilgili mevzuat doğrultusunda 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezaları uygulanmıştır. Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında uygulanmaktadır. 2025 yılında bu cezalar, yüzde 43,93'lük Yeniden Değerleme Oranı ile artırılarak uygulanacaktır. Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni-idari-mali cezalar uygulanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir."

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