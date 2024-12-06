Otellere yılbaşı dopingi! Antalya’daki rezervasyonlar yüzde 90’ı aştı

Yılbaşı dönemi turizm merkezlerine hareket getirdi. Antalya'daki otellerde doluluk yüzde 90'ı aştı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Avrupa'da Hristiyanların bayramı 24-25 Aralık Noel dönemi olduğu için ağırlıkla Avrupa misafirlerimizi ağırlayacağız. Rusların bayramı da Ocak ayının ilk haftasında. 24 Aralık- 10 Ocak arası ciddi hareketlilik olacak" dedi. Yılbaşı tatil rezervasyonlarının erkenden dolduğunu söyleyen Saatçioğlu, "Şu anda birçok otelin dolulukları gayet istediğimiz seviyelere ulaşmış bulunmakta. Yüzde 90, yüzde 95'lere ulaştık diyebiliriz" ifadesini kullandı.

500 BİN YABANCI TURİST

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da 24 Aralık'ta başlayacak Noel tatili döneminde özellikle Alman, Rus, İngiliz ve Polonyalı turistlerin Türkiye'yi tercih edeceğini, 6 Ocak'ta da Ortodoksların kutlamaları olduğunu söyledi. Türk misafirlerin yılbaşı için Antalya'ya ilgi gösterdiğini aktaran Kavaloğlu, Aralık'ta 500 bin yabancı turist ağırlayacaklarını kaydetti. Kavaloğlu, "Otellerin açık olanlarının tamamı yılbaşı ve Noel döneminde yüzde 100'e yakın doluluk sağlayacak. Türk misafirlerimiz de yılbaşı için Antalya'yı tercih edecekler gibi gözüküyor. Bu anlamda yılı daha güzel ve olumlu bitireceğiz" dedi.



GOLF SEVİNCİ

Antalya, Bodrum ve Çeşme otelleri hem yılbaşı hem yarı yıl tatilinden umutlu. Özellikle Antalya'da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Golf sahaları bulunan oteller yoğun ilgi görüyor. Bazı otellerde golf turizmi için gelen yerli-yabancı müşteriler gecelik 60-70 bin lirayı gözden çıkarıyor. Buna rağmen golf otellerinde yer bulmak zor oluyor.



YARI FİYATINA 5 YILDIZLI OTEL

Otellerin erken rezervasyonda yüzde 50'ye varan indirimleri, yerli turistte talebi patlattı. Kış aylarını "fırsat mevsim" olarak tanımlayan sektör temsilcileri, erken rezervasyonla 5 günlük tatilin 30 bin liradan 15 bin liraya düştüğünü belirtti. AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Şu dönemde rezervasyon yaptırmak daha ucuza tatil anlamına geliyor" dedi.