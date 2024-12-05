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Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 157 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 14:57
Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, 29 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 83 milyon dolar artışla 92 milyar 818 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Kasım'da 90 milyar 735 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

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Bu dönemde altın rezervleri ise 984 milyon dolar azalışla 65 milyar 904 milyon dolardan 64 milyar 920 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 99 milyon dolar artışla 156 milyar 639 milyon dolardan 157 milyar 738 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
22.11.2024 65.904 90.735 156.639
29.11.2024 64.920 92.818 157.738


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