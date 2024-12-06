Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi

KREDİ RİSK PRİMİ 250'NİN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 250 puanın altına geriledi.

4 YIL SONRA İLK

Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.