Destekler devam edecek! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan esnafa müjde

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini vurguladı. Hazine faiz/kâr payı destekli kredi uygulamasının çiftçiler için 2004'te, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şöyle devam edildi: "Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kâr payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu yıl sağlanacak faiz/ kâr payı desteğinin çiftçilerimiz için 87.1 milyar, esnaf ve sanatkarlar için ise 37.7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir."

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