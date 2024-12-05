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Merkez Bankası'ndan teminat iskonto oranlarına düzenleme!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını yeniden düzenledi. Enflasyona endeksli tahvil ve kira sertifikalarında iskonto oranı yüzde 80'den yüzde 30'a indirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 19:00 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 19:30
Merkez Bankası’ndan teminat iskonto oranlarına düzenleme!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz Piyasası işlemlerinde geçerli olan teminat iskonto oranlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını indirdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Merkez Bankası teminat iskonto oranlarını indirdi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Merkez Bankası, iskonto oranlarının düşürüldüğünü vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TÜFE'ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranının %80'den %30'a indirilmesine karar verilmiştir. Güncellenen Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatlarına Bankamız internet sitesinde "Piyasalar ile İlgili Mevzuat" bölümünden erişim sağlanabilir."

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