Asgari ücrete 6 kriter! Bakan Işıkhan: "Enflasyonun altında kalmayacak"

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın moderatörlüğünde milletvekillerine sunum yaptı. Asgari ücret komisyonunun 6 önemli başlıkta çalışmalarını sürdüreceğini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyon çalışmalarında, çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesine, enflasyon oranlarına, ekonomik büyümeye, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına, vatandaşın yaşam standardına ve ekonominin genel istikrarına dikkat edilecek" dedi. Işıkhan, emeklilikte prim ve yıl şartının değişmeyeceğini söyledi. Emeklilerin durumuna ilişkin bir milletvekili, maaşların vatandaşı mağdur etmeyecek, enflasyonun altında kalmayacak bir yere taşınması gerektiğini söyledi.

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