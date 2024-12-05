ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Üçüncü kişilere yasak geliyor! 1 Ocak 2025’ten itibaren noter zorunluluğu

(Takvim Foto Arşiv) Araç sahibinin birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, eşi, ya da noterce düzenlenmiş iş akdiyle istihdam edilen sürücüler arasından en fazla iki kişinin ismi tescil kayıtlarına işlenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç alımı sırasında vergi dairesi müdürlüklerine sunulan taahhütnameye dayalı olarak kayıtlara geçecek ve bu kişiler de aracı kullanabilecek.

(Takvim Foto Arşiv) ÖZEL APARATLI ARAÇLAR

Engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun imal edilmiş araçlara sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde aracın tescil kayıtlarına, "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şerhi düşülecek.

(Takvim Foto Arşiv)



NOTER ZORUNLULUĞU

5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek maddeyle de tescil edilmiş tüm sıfır araçların satış ve devirleri, araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, vergi cezası, trafik cezası nedeniyle devri kısıtlayıcı kaydı olmaması, muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv) Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak. Plaka basım talep belgesi plakayı basan kuruluş tarafından en az 3 yıl saklanacak.