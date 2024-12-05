ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Üçüncü kişilere yasak geliyor! 1 Ocak 2025’ten itibaren noter zorunluluğu

Yıl başından itibaren engelliler için olan ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Engelli kişi tarafından aracın bizzat kullanılmaması veya kullanılan araçta istisnadan yararlanan engelli olmadığının tespit edilmesi halinde, defterdarlığına bildirim yapılacak.
ÖTV'siz araçlarda yeni dönem (Takvim Foto Arşiv)
İstisnai belge alınmaması halinde, üçüncü kişilerin engelli aracını kullanmaları yasak olacak. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni yönetmeliğe göre, engelliler için olan ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Engelli kişi tarafından aracın bizzat kullanılmaması veya kullanılan araçta istisnadan yararlanan engelli olmadığının tespit edilmesi halinde, defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi, aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde, üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.