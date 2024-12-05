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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "faiz/kâr payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratılıyor" iddialarına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz/kar payı destekli krediler hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Çiftçiler ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine faiz/kar payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır”denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca "Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımız kamu bankalarımız aracılığıyla Hazine faiz/kâr payı destekli kredilerden yararlanmaktadır. Söz konusu kredilerin faiz/kâr payi yükünün belirli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımızca karşılanan tutarlar bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödenmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:09 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 09:09
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan faiz/kâr payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratılıyor iddialarına açıklama

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 Aralık 2024 Çiftçiler ile esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine faiz/kâr payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratıldığına yönelik kamuoyunda yer alan iddialara karşı doğru bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür.

Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımız kamu bankalarımız aracılığıyla Hazine faiz/kâr payı destekli kredilerden yararlanmaktadır. Söz konusu kredilerin faiz/kâr payi yükünün belirli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımızca karşılanan tutarlar bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödenmektedir.

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2001 krizinden sonra bütçe disiplininin sağlanması ve kamu bankalarında görev zararlarının tekrar yaşanmaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 25/11/2000 tarihinde yayımlanan 4603 sayılı Kanun ile bütçede ödenek bulunmaksızın kamu bankalarımıza bir görev verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızın mevcut uygulaması kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğraması söz konusu değildir.
2001 yılı öncesindeki uygulamalardan 233 sayılı KHK'nin 35 inci maddesinde yer alan "görev zararı" ifadesi, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile "görevlendirme" olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna açıklanan resmi raporlarda da bütçeden yapılan söz konusu ödemeler "görevlendirme gideri" olarak yer almaktadır. Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemeler Bakanlığımız tarafından yayımlanan raporlarda şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

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Hazine faiz/kâr payı destekli kredi uygulaması çiftçiler için 2004 yılında, esnaf ve sanatkârlar için 2002 yılında başlamıştır.
2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf ve sanatkâr bu imkândan faydalanmıştır.

Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kâr payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkârlar için ise yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır.

Bakanlığın sosyal medya açıklaması (X)Bakanlığın sosyal medya açıklaması (X)

2024 yılında sağlanacak faiz/kâr payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar TL'ye, esnaf ve sanatkârlar için ise 37,7 milyar TL'ye ulaşması öngörülmektedir.

Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımızın uygun koşullu finansmana ulaşması için desteğimiz devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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