Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "faiz/kâr payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratılıyor" iddialarına açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
5 Aralık 2024 Çiftçiler ile esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine faiz/kâr payı destekli krediler kaynaklı kamu bankalarının zarara uğratıldığına yönelik kamuoyunda yer alan iddialara karşı doğru bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür.
Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımız kamu bankalarımız aracılığıyla Hazine faiz/kâr payı destekli kredilerden yararlanmaktadır. Söz konusu kredilerin faiz/kâr payi yükünün belirli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bakanlığımızca karşılanan tutarlar bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödenmektedir.