Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ÜCRET BELİRLENİRKEN BİR DENGE ARANACAKTIR
10 Aralık'ta çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmelerle ilgili sorulan soruyu cevaplayan Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA İLAVE DÜZENLEME OLACAK MI?
En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, "Bunu AK Parti getirdi, geçmişte asgari emekli maaşı diye bir şey yoktu. Bir kanuni düzenleme ile birlikte ilk defa asgari bir emekli ücreti belirlendi. Primi ne olursa olsun kök ücreti ne olursa olsun belli bir asgari emekli maaşı kanunla düzenlenmiş oldu. Şu anda 12 bin 500 seviyesinde." dedi.
En temel kuralın vatandaşı enflasyona ezdirmeme kuralı olduğunu belirten Yılmaz, "O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12 bin 500 TL ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum. Genel artışlarla birlikte asgari emeklimizle ilgili de mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Orada bir kanuni düzenleme gerekiyor." ifadelerini kullandı.