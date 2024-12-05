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Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Temel hedeflerinin çalışan ve emeklileri enflasyona ezdirmemek olduğunu belirtti. Yılmaz, "Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." dedi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:27 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 12:27
Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açıklaması: Enflasyona ezdirmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

ÜCRET BELİRLENİRKEN BİR DENGE ARANACAKTIR

10 Aralık'ta çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmelerle ilgili sorulan soruyu cevaplayan Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." dedi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA İLAVE DÜZENLEME OLACAK MI?

En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, "Bunu AK Parti getirdi, geçmişte asgari emekli maaşı diye bir şey yoktu. Bir kanuni düzenleme ile birlikte ilk defa asgari bir emekli ücreti belirlendi. Primi ne olursa olsun kök ücreti ne olursa olsun belli bir asgari emekli maaşı kanunla düzenlenmiş oldu. Şu anda 12 bin 500 seviyesinde." dedi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

En temel kuralın vatandaşı enflasyona ezdirmeme kuralı olduğunu belirten Yılmaz, "O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12 bin 500 TL ile ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum. Genel artışlarla birlikte asgari emeklimizle ilgili de mutlaka bir çalışma yapılacaktır. Orada bir kanuni düzenleme gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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