Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret ve en düşük emekli maaşı açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

ÜCRET BELİRLENİRKEN BİR DENGE ARANACAKTIR



10 Aralık'ta çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmelerle ilgili sorulan soruyu cevaplayan Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Öteden beri süren bir mekanizma söz konusu zaten. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz." dedi.