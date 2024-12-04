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Fırsatçılar takibe alındı! Asgari ücrete zam gelmeden fiyatları arttırdılar

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Fırsatçılar takibe alındı! Asgari ücrete zam gelmeden fiyatları arttırdılar

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Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artışı şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin yakından takip edildiğini, fahiş fiyat tespiti halinde kanuni, idari ve mali cezaların uygulanacağını kaydetti. Su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalarla bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı ve perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişlerince eş zamanlı denetim ve incelemeler yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, uygulanacak cezaların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını etkileyen et sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğine dikkati çekilerek, "Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni, idari ve mali cezalar uygulanacaktır" denildi.

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