950 bin çalışana teşvik ikramiyesi! Memuriyete geçişte avantajlar genişliyor

Hukümet, sözleşmeli personelin memurluğa geçişini teşvik etmek için kademe ilerlemesi ve toplam 4.6 milyarlık ikramiye verecek. Sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen ve 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memura ilave bir kademe hakkı tanınacak. Bu kademe hakkı ve ikramiye, halihazırda memur kadrosuna geçen 700 bin personel ile geçmeleri halinde 249 bin 429 sözleşmeli personeli kapsayacak. Bu statüdeki bulunan 950 bin personel için verilecek kademe hakkı ikramiyesi 4.6 milyar TL'yi bulacak. Düzenleme TBMM Komisyonu'nda bugün görüşülecek.

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