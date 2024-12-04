Emekliye 5 ayda %14.57 zam memura ise en az 43.283 TL! İşte mesleklere göre yeni memur maaşları...

Kasım enflasyonu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 14.57'yi buldu. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 5'i belli oldu. Son veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 14.57 zam çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4.15 enflasyon farkı oluşurken, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 6'lık zam oranı bu farkla yüzde 10.40'a ulaştı.

EMEKLİYE EN AZ 19.566 TL Halen en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu tutarın şu ana kadar oluşan oranla 43 bin 283 liraya çıkacağı görüldü. Memur emeklilerinde de 17 bin 588 lira olan en düşük aylık 5 aylık oranla 19 bin 566 liraya ulaştı. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem memur ve memur emeklilerinin zam oranı Aralık ayına ilişkin enflasyon verisine göre daha da artacak.

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TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?

Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.45, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25 zam alabilecek. Son anketlerde de 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor.

Bunlara göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.09-yüzde 16.41, memurlar ve memur emeklilerinde 11.87-yüzde 12.18 aralığında bekleniyor. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675- 19 bin 730 lira seviyesinde olacak.