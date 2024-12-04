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Emekliye 5 ayda %14.57 zam memura ise en az 43.283 TL! İşte mesleklere göre yeni memur maaşları...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisiyle zam oranları büyük ölçüde netleşti. 5 aylık verilerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.57 zam oluştu. Memurların ve emeklilerinin artışı ise yüzde 4.15 enflasyon farkıyla yüzde 10.40’a ulaşırken, Ocak artışı için ipucu geldi. Peki kim ne kadar alacak? İşte mesleklere göre memur maaşları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Emekliye 5 ayda %14.57 zam memura ise en az 43.283 TL! İşte mesleklere göre yeni memur maaşları...

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Memurların emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için son viraja girildi. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin zam oranına ilişkin önemli bir veri geldi.

Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyonu verisiyle zam oranları büyük ölçüde şekillendi.

Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

İŞTE 5 AYLIK ORANLAR
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 artış ve 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

TÜİK verilerine göre, Temmuz enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47, Eylül enflasyonu yüzde 2.97, Ekim enflasyonu yüzde 2.88 çıkmıştı.

Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim Gazetesi)Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim Gazetesi)

Kasım enflasyonu da yüzde 2.24 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 14.57'yi buldu. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranını gösterecek 6 veriden 5'i belli oldu. Son veriye göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 14.57 zam çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4.15 enflasyon farkı oluşurken, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 6'lık zam oranı bu farkla yüzde 10.40'a ulaştı.

Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

EMEKLİYE EN AZ 19.566 TL
Halen en düşük maaş memurlarda 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu tutarın şu ana kadar oluşan oranla 43 bin 283 liraya çıkacağı görüldü. Memur emeklilerinde de 17 bin 588 lira olan en düşük aylık 5 aylık oranla 19 bin 566 liraya ulaştı. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem memur ve memur emeklilerinin zam oranı Aralık ayına ilişkin enflasyon verisine göre daha da artacak.

Mesleklere göre memur maaşı hesaplaması TAKVİM'de.Mesleklere göre memur maaşı hesaplaması TAKVİM'de.

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?
Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.45, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.95 enflasyon farkıyla yüzde 11.25 zam alabilecek. Son anketlerde de 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor.

Bunlara göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16.09-yüzde 16.41, memurlar ve memur emeklilerinde 11.87-yüzde 12.18 aralığında bekleniyor. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675- 19 bin 730 lira seviyesinde olacak.

Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Milyonların Ocak artışı için ipucu geldi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

EK ARTIŞ FORMÜLÜ
Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak. Bu tarihte emekliler için ayrıca refah payı ve taban aylık artışı da masaya gelecek. Refah payı verilirse, zam oranı yükseleceği gibi, emeklilerin artışı da eşitlenebilecek. Taban aylık zammı ile de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme değişecek. Halen 12 bin 500 lira olan en düşük maaş ödemesinin 14-15 bin lira seviyesine gelmesi bekleniyor.

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