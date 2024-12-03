Yemek bedelinde yeni dönem! Hesap değişecek, nakitte sınırlı olmayacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yemek ücretinde düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yemek ücretinde asgari ücret formülü kaldırılırken, ödemelere yemek kartları, çekler ve kuponlar da dahil edildi. 1 Ocak'ta yürürlüğe karar ile artık yemek bedeli ödemeleri yalnızca nakit ile sınırlı olmayacak. Yemek kartları, çekler ve kuponlar da bu kapsama alındı. Yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkân tanıyor.



KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme, yemek hizmeti verilmeyen iş yerlerindeki bütün çalışanları ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek. Hem işverenler hem de çalışanlar tarafından merakla beklenen, 2025 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli yeni yılın ilk günleri duyurulacak. 2023 yılında 110 TL olan yemek bedeli, 2024'te KDV dahil 187 TL olarak açıklanmıştı.