TÜİK 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024?

(Takvim Foto Arşiv)
TCMB'nin Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcıyla tamamlandı. Ankete göre:
Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi: %2,01
Cari yıl sonu enflasyon beklentisi: %44,81
12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %27,20
24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %18,33
Anket sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış öngörse de uzun vadeli beklentilerde genel olarak dengeli bir seyir ortaya koyuyor.
12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
Ekonomistlerin 12 ay sonrası için TÜFE tahminleri, ağırlıklı olarak %26,00 - %28,99 aralığında yoğunlaşıyor (%36,97 olasılık). Daha uzun vadede, 24 ay sonrası enflasyon tahminleri %17,00 - %19,99 aralığında %47,20 olasılıkla gerçekleşeceği yönünde.
12 Ay Sonrası:
%23,00 - %25,99 aralığında: %33,93 olasılık
%26,00 - %28,99 aralığında: %36,97 olasılık
24 Ay Sonrası:
%14,00 - %16,99 aralığında: %20,28 olasılık
%17,00 - %19,99 aralığında: %47,20 olasılık
Ekim Ayı Verilerinde Ne Olmuştu?
Hatırlanacağı üzere, TÜFE ekim ayında %2,88 artış göstermişti. Bu artış, yıllık enflasyonu %48,58 seviyesine taşımıştı. Kasım ayı enflasyon verileri, yıl sonu beklentilerinin daha net şekillenmesine katkı sağlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi
Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahmini, %45,07 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, ekonomik büyüme ve fiyat dengesi açısından kritik bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yıl sonu tahminlerinin daha da kesinleşmesi bekleniyor. Gözler, 3 Aralık Salı günü TÜİK tarafından yapılacak açıklamada.