TÜİK 5 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç? Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024?

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TCMB'nin Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 68 katılımcıyla tamamlandı. Ankete göre:

Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi: %2,01

Cari yıl sonu enflasyon beklentisi: %44,81

12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %27,20

24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %18,33

Anket sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentilerinde sınırlı bir artış öngörse de uzun vadeli beklentilerde genel olarak dengeli bir seyir ortaya koyuyor.

12 Ay ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için TÜFE tahminleri, ağırlıklı olarak %26,00 - %28,99 aralığında yoğunlaşıyor (%36,97 olasılık). Daha uzun vadede, 24 ay sonrası enflasyon tahminleri %17,00 - %19,99 aralığında %47,20 olasılıkla gerçekleşeceği yönünde.

12 Ay Sonrası:

%23,00 - %25,99 aralığında: %33,93 olasılık

%26,00 - %28,99 aralığında: %36,97 olasılık

24 Ay Sonrası:

%14,00 - %16,99 aralığında: %20,28 olasılık

%17,00 - %19,99 aralığında: %47,20 olasılık

Ekim Ayı Verilerinde Ne Olmuştu?

Hatırlanacağı üzere, TÜFE ekim ayında %2,88 artış göstermişti. Bu artış, yıllık enflasyonu %48,58 seviyesine taşımıştı. Kasım ayı enflasyon verileri, yıl sonu beklentilerinin daha net şekillenmesine katkı sağlayacak.