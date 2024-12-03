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Dış ticaret açığı 30 milyar dolar azaldı

Kasım ayında ihracat yüzde 3.1 azalarak 22.3 milyar dolara düşerken, yıllık ihracat yüzde 2.3 artarak 261.4 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise 109.9 milyar dolardan 79.3 milyar dolara indi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Dış ticaret açığı 30 milyar dolar azaldı

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Kasım ayında ihracat yüzde 3.1 azalarak 22.3 milyar dolar olurken, son 1 yıllık ihracat yüzde 2.3 artarak 261.4 milyar dolara ulaştı. Kasım sonu itibarıyla son 12 aylık dış ticaret açığı ise 109.9 milyar dolardan 79.3 milyar dolara indi.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.9'dan 76.7'ye çıktı. İhracattaki sınırlı azalışın nedenlerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Birincisi, enerji ürünleri ve altın ihracatındaki düşüş" dedi. Hedeflerinin bu yıl dış ticaret açığıını 80 milyar doların altında tutmak olduğunu kaydeden Bolat, şöyle konuştu: "Tahminlerimize göre Ekim ayında da cari işlemlerde fazla vereceğiz. Böylece 5 ay üst üste cari işlemlerde fazla vermiş olacağız."

120 ÜLKEYE SATIŞ ARTTI
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "120 ülkeye ihracatımızı artırdık. En çok ihracat yaptığımız ülke grupları arasında Avrupa Birliği, 9.4 milyar dolarla yine ilk sırada yer aldı" dedi.

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