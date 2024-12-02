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ODTÜ'lü bilim insanlarından çığır açan keşif: Şarj süresi bir yıla çıkacak

ODTÜ'lü araştırmacıların, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin birbirine entegre olmasından yola çıkarak geliştirdiği mikroelektromekanik sistemli (MEMS) nöristör aygıtı, cep telefonlarının şarj süresini bir yıla çıkarmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
ODTÜ’lü bilim insanlarından çığır açan keşif: Şarj süresi bir yıla çıkacak

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ODTÜ'lü araştırmacıların, insan beynindeki hafıza ve işlem birimlerinin birbirine entegre olmasından yola çıkarak geliştirdiği mikroelektromekanik sistemli (MEMS) nöristör aygıtı, cep telefonlarının şarj süresini bir yıla çıkarmayı hedefliyor.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram ve araştırma görevlisi Berre Vize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen üniversitenin ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirdikleri "MEMS Nöristör" projelerine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Bayram, "Bilgisayarlarda bilgi sürekli hafıza modülünden işlemciye geliyor, burada işleniyor ve tekrar modüle gidiyor. Geliştirdiğimiz işlemcide hafıza modülü ve işlemci aynı yapı içinde. Daha az enerjiyle işlemleri yapabiliyor" dedi.

Berra Vize, "Ülkemizin bu alanda lider konuma ulaşması için daha çok çalışacağız" dedi.

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