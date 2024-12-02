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İkinci el otomobilde yeni dönem! 5 Aralık tarihinden itibaren başlıyor

Trafik sigortasının, 5 Aralık tarihinden itibaren, araç alımının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
İkinci el otomobilde yeni dönem! 5 Aralık tarihinden itibaren başlıyor

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Araç alım-satım işlemlerinde trafik sigortası kurallarında önemli bir değişiklik yaşanacak. Araç satışının ardından 15 gün boyunca geçerli olan trafik sigortası uygulaması 5 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihten itibaren trafik sigortasının aracın alındığı gün yaptırılması zorunlu hale gelecek. Araç alımından vazgeçilmesi durumunda poliçe iptal edilebilecek. Anayasa Mahkemesi, Mart ayında, araç satışının ardından zorunlu trafik sigortasının 15 gün devam etmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etmiş, hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini karar vermişti.

6 AY 6 BİN KM İÇİN KARAR ZAMANI
İkinci el taşıt satışında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla devreye alınan '6 ay 6 bin kilometre' uygulaması tekrar uzatılmazsa 1 Ocak 2025'te sona erecek. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, "Piyasalar oturdu. Bence 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını uzatmaya gerek yok" dedi.

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