TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Sahte içki öldürüyor

Daha yılbaşı gelmeden piyasaya sürülen sahte alkol yüzünden zehirlenme vakalarının duyulmaya başladığına dikkati çeken TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl yaklaşıyor, dolayısıyla alkollü içeceklerde sahtecilik de insan ölümlerini artırıyor. Etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin önemli gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Yılda 10 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtiliyor" dedi.

İnsan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Kontrollü şekilde bandrollü ürünlerin, satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Odalar ve meslek kuruluşlarının daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı" dedi.