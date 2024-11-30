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TÜİK açıkladı: Türkiye 17 çeyrektir büyüyor

Pandemiden bu yana 17 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi 2024 üçüncü çeyrekte yüzde 2.1 büyüdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
TÜİK açıkladı: Türkiye 17 çeyrektir büyüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdüğünü açıkladı.

Buna göre; gayrisafi yurt içi hasıla 2024 yılı 3'üncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı. Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

DENGELİ BÜYÜME
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüleri doğrultusunda seyrettiğini belirterek, "Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

İHRACAT KATKISI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini bildirdi. Bolat, "İhracatın büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin gelişmesine katkı yapıyor."

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