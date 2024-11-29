4. Türkiye Tarım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan flaş açıklamalar

Günümüzün en stratejik sektörlerinden biri olan tarımda kendi kendine yeten ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, tarımsal kalkınma hamlesiyle dikkat çekerken Turkuvaz Medya Grubu önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde gerçekleşen özel oturumda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜKETMEDİĞİ HİÇBİR ŞEYİ BİZ DE TÜKETMİYORUZ"

İhraçtan dönen ürünler hakkında Yumaklı, "Avrupa Birliği'nin tüketmediği hiçbir şeyi biz de tüketmiyoruz. Bunlar daha gelmeden imha ediliyor. Bazen de burada imha ediliyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuvaz Medya'da önemli açıklamalarda bulundu. (Ekran görüntüsü)

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Bilgi birikimine de yatırım yapmamız gerekiyor. 13 stratejik üründe üretim planlaması yaptık.

Kırmızı et üretiminde yeterliliğimiz yüzde 95.

Türkiye'de çok gelişmiş bir süt üretimi sektörü var.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele planımız devrede.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNDEN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Ceza verildikten sonra bunları açıklanıyor. "Neden açıklıyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz" diyorlar, ceza verdikten sonra açıklıyoruz.

İnsanların en doğal hakkı güvenilir gıdaya ulaşmak.

Süreçlerini düzeltenleri denetim mekanizması sonrası listeden çıkaracağız.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuvaz Medya'da Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladı. (Ekran görüntüsü)

Gıda güvenliğinde 1,2 milyon denetim yaptık.



KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

Kim olduğuna bakmaksızın, markasının ne olduğunu bakmaksızın vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını engelleyenlerin gözünün yaşına bakmayacağız.

Tarımsal üretim (AA)







TARIMDA YENİ DÖNEM: ÜRETİM PLANLAMASI VE YENİ DESTEK MODELİ



Zirve, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli" paneliyle devam edecek. Panele Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ve Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül katılacak. Panel, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.



TARIMDA GENÇ GİRİŞİMCİLER



Zirve, "Tarımda Genç Girişimciler" paneli ile devam edecek. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları, Tarım Orman Gençlik Konseyi Manisa Temsilcisi Cavit Çağlar Çankaya, Tarım Orman Gençlik Konseyi Adana Temsilcisi Nihan Işık ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Isparta Temsilcisi Nagihan Ersan olacak.

Tarımsal üretim (AA)



TARIMA KADIN ELİ



Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek "Tarıma Kadın Eli" paneli zirvenin son oturumu olacak. Panel konuşmacıları Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi Başkanı Ebru Baybara, Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı Eren Tunga, Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ürün Geliştirme ve Satış Daire Başkanı Hadiye Arzu Ayaz olacaklar.