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Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla topyekün mücadele! Bakan Şimşek uyardı: Mallara en konulacak

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla topyekün mücadele edilecek. Bakan Şimşek, "Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek, yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla topyekün mücadele! Bakan Şimşek uyardı: Mallara en konulacak

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Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında önceki gün Ankara'da toplandı. Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nın üst düzey temsilcileri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylem planlarına tam uyumun sağlaması amacıyla düzenli izleme ve raporlama süreçleri oluşturulacağını belirtti.

Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu: "Sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."

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