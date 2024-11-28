TÜİK açıkladı: Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 10,5 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artışla 44 milyar 737 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 olarak hesaplandı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan 22 milyar 55 milyon dolara çıktı. Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan 22 milyar 682 milyon dolara ulaştı.

TÜİK verileri açıkladı (takvim.com.tr | Arşiv)

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA İSE ÇİN İLK SIRADA

Ekimde ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 795 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 562 milyon dolarla ABD, 1 milyar 294 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 236 milyon dolarla Irak, 1 milyar 159 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30'unu oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde de ihracatta ilk sırayı 17 milyar 97 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 381 milyon dolarla ABD, 12 milyar 490 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 762 milyon dolarla Irak ve 10 milyar 537 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Ekimde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 242 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 117 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 346 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 772 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 278 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-ekim dönemindeki ithalatta da ilk sırada 37 milyar 423 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi 35 milyar 499 milyon dolarla Rusya, 22 milyar 186 milyon dolarla Almanya, 15 milyar 585 milyon dolarla İtalya, 13 milyar 526 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44'ü olarak hesaplandı.