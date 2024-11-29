PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Turkuvaz Medya Merkezi'nde Bakan Yumaklı'nın katılımıyla tarımın geleceği masaya yatırılacak!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Turkuvaz Medya Merkezi’nde Bakan Yumaklı’nın katılımıyla tarımın geleceği masaya yatırılacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli", "Tarımda Genç Girişimciler" ve "Tarıma Kadın Eli" başlıklı panellerde tarım ve gıda sektörüne yön veren isimler söz alacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in de sunum yapacağı zirvede gerçekleştirilecek özel oturumda Bakan Yumaklı önemli açıklamalarda bulunacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
Türk Telekom
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal
SON DAKİKA