Turkuvaz Medya Merkezi’nde Bakan Yumaklı’nın katılımıyla tarımın geleceği masaya yatırılacak!

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli", "Tarımda Genç Girişimciler" ve "Tarıma Kadın Eli" başlıklı panellerde tarım ve gıda sektörüne yön veren isimler söz alacak. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in de sunum yapacağı zirvede gerçekleştirilecek özel oturumda Bakan Yumaklı önemli açıklamalarda bulunacak.