2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 32.7 milyona yükselten Türk Telekom, fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53'e yükseltti. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 53'ünü fiberle bağlayarak bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Geniş bir kapsama alanı ve bağlantı imkânı sağladığımız güçlü fiber altyapımızla bireylere ve kurumlara en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz" dedi.