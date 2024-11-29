Sahte dolar kaosuna savcılık el koydu!

Piyasalarda sahte dolar alarmı verildi. Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü haberleri gündeme bomba gibi düşerken, ilgili kurumlar da harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine harekete geçti. Başsavcılık, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

Merkez Bankası da banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğünü duyurdu. Banka; "Haberlere konu olan sahte efektifler, bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla bankamıza gönderilmiştir. Söz konusu sahte efektiflere dair bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır" açıklamasını yaptı. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, döviz bürolarının 50 dolar ve bir önceki beyaz baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurduğunu, para sayma makinelerinin yazılım güncellemelerinin yapılacağını söylemişti. Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının ardından bankalar da harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrollerinin ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı.



NASIL AYIRT EDİLİR?

- Kağıt kalitesi, şekil ve renklerdeki dağınıklıklar sahteyi ele veriyor.

- Gerçek doların rengi daha canlıyken, sahte dolar daha soluk olabiliyor.

- Dolar banknotlarında paraya 45 derece eğimle bakıldığında 100, 50, 20 ve 10 sayılarının renginin bakırdan yeşile dönmesi gerekiyor.

- Doların iki yüzünde de intaglio adı verilen bir baskı tekniği kullanılıyor. Elle kontrol yapıldığında kabartmalar hissediliyor.

- Üretim sırasında dokusuna işlenen ve yalnızca ışığa tutulduğunda gözlemlenebilen filigran bulunuyor. Banknotun üzerinde kimin resmi bulunuyorsa bunun bir kopyası da filigran olarak sağ ön yüzde yer alıyor.



BİR DE EURO OPERASYONU

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin haberler üzerine çalışma yaptı. Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin euro, üzerinde euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.



FIRSATÇILAR TÜREDİ

Bazı döviz büroları yaşanan durumu fırsata çevirmeye kalktı. "Dövizinizi 5 dolar komisyonla alırım" diyerek vatandaşları mağdur edenler olduğu iddia edildi.