4. Türkiye Tarım Zirvesi Turkuvaz Medya’da! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak

Günümüzün en stratejik sektörlerinden biri olan tarımda kendi kendine yeten ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye, tarımsal kalkınma hamlesiyle dikkat çekerken Turkuvaz Medya Grubu önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (AA)



Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli", "Tarımda Genç Girişimciler" ve "Tarıma Kadın Eli" başlıklı panellerde tarım ve gıda sektörüne yön veren isimler söz alacaklar.

Turkuvaz Medya (Takvim.com.tr/Arşiv)

Zirve, Turkuvaz Medya Marka ve Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın açılış konuşmasının ardından Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in sunumu ile devam edecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner moderatörlüğünde gerçekleştirilecek özel oturumda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulunacak.

Tarımsal üretim (AA)



TARIMDA YENİ DÖNEM: ÜRETİM PLANLAMASI VE YENİ DESTEK MODELİ



Zirve, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli" paneliyle devam edecek. Panele Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu ve Çukurova Üniversitesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül katılacak. Panel, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.



TARIMDA GENÇ GİRİŞİMCİLER



Zirve, "Tarımda Genç Girişimciler" paneli ile devam edecek. INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları, Tarım Orman Gençlik Konseyi Manisa Temsilcisi Cavit Çağlar Çankaya, Tarım Orman Gençlik Konseyi Adana Temsilcisi Nihan Işık ve Tarım Orman Gençlik Konseyi Isparta Temsilcisi Nagihan Ersan olacak.

Tarımsal üretim (AA)



TARIMA KADIN ELİ



Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek "Tarıma Kadın Eli" paneli zirvenin son oturumu olacak. Panel konuşmacıları Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi Başkanı Ebru Baybara, Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı Eren Tunga, Kerevitaş CMO'su Gülizar Öcal ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ürün Geliştirme ve Satış Daire Başkanı Hadiye Arzu Ayaz olacaklar.