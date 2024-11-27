Manisalı mahallenin Çinli komşu heyecanı

Otomobil devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikada çalışmak üzere Çin'den gelecek 2 bin 500 kişi için "Çin Mahallesi" kurulacağı beklentisi Yunusemre'ye bağlı Akgedik Mahallesi'ndeki vatandaşları heyecanlandırdı. İddialara açıklık getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Çinlilerin Manisa kültürüyle kucaklaşması ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşması ve Manisa'da kazandıkları parayı da Manisa'da bırakmalarını istiyorum. Kendilerinin yeme içme ve sosyal hayatlarını sağlayacak olan bir 'Çin Sokağı' oluşturmak istiyorum" dedi.

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