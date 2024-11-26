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2026'da tapuda yeni dönem! Kimse artık bunları ödemeyecek! Rayiç bedeli tarih oldu

Gayrimenkul sektöründe köklü bir değişiklik kapıda. 2026 yılında hayata geçirilecek yeni düzenleme ile rayiç bedel uygulaması tarihe karışıyor. Artık gayrimenkul alım-satımlarında vergilendirme gerçek değerler üzerinden yapılacak. Bu değişiklikle hem vergi kayıplarının önüne geçilmesi hem de sektörde daha şeffaf bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 21:20 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 21:20
2026’da tapuda yeni dönem! Kimse artık bunları ödemeyecek! Rayiç bedeli tarih oldu

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Gayrimenkul sektörü, 2026 yılından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan ve vergi adaletini sağlamak amacıyla geliştirilen yeni düzenleme kapsamında, rayiç bedel uygulamasına son verilecek. Bunun yerine, gayrimenkullerin alım-satım işlemlerinde vergilendirme artık gerçek değerler üzerinden yapılacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📌 Vergi Adaletine Yönelik Adımlar

Vergi kayıplarının önüne geçilmesi ve daha adil bir sistem oluşturulması amacıyla başlatılan bu çalışma, ilgili bakanlıkların iş birliğiyle yürütülüyor. Dünya genelindeki örnekler incelenerek oluşturulan bu model, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşümü hedefliyor.

📊 Nesnel Ölçütlere Dayalı Değerleme Sistemi

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da dikkat çekilen nesnel ölçütlere dayalı gayrimenkul değerleme sistemi için teknik altyapı çalışmaları başladı. Bu sistem, taşınmaz değer haritalarını oluşturarak gayrimenkul değer değişimlerini takip edecek. Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) entegre bir mekanizma kurulacak.

🛠️ Kanun Değişikliği Geliyor

Gayrimenkul alım-satımlarının gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme ile mülkiyet bilgilerinin ve değerleme verilerinin bir arada tutulacağı bir sistem oluşturulacak.

💡 2026 Yılında Hayata Geçiyor

Yeni düzenlemenin 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylelikle gayrimenkul alım-satımlarında, beyan edilen değerlerin doğruluğu daha şeffaf bir şekilde kontrol edilecek ve vergilendirme süreci yeniden şekillenecek.

Mevcut Durum ve Değişiklikler

Tapu Harcı Oranı: Şu anda alıcı ve satıcılar, emlak vergisi değerinin altında olmamak kaydıyla binde 20 oranında tapu harcı ödüyor. Ancak beyan edilen bedel gerçeği yansıtmadığı tespit edilirse eksik ödenen harç cezalı şekilde tahsil ediliyor.

Değer Artışı Kazancı: Gayrimenkullerin beş yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç, değer artışı vergisine tabi. Bu vergilendirme, satış bedelinden giderlerin ve istisnaların düşülmesiyle hesaplanıyor.

📍 Gayrimenkul Sektöründe Etkiler

Yeni sistemle birlikte:

Vergi gelirlerinde artış sağlanması,

Gayrimenkul değerlerinin daha şeffaf bir şekilde izlenmesi,

Haksız kazançların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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