2026’da tapuda yeni dönem! Kimse artık bunları ödemeyecek! Rayiç bedeli tarih oldu

Gayrimenkul sektörü, 2026 yılından itibaren devrim niteliğinde bir değişikliğe hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde olan ve vergi adaletini sağlamak amacıyla geliştirilen yeni düzenleme kapsamında, rayiç bedel uygulamasına son verilecek. Bunun yerine, gayrimenkullerin alım-satım işlemlerinde vergilendirme artık gerçek değerler üzerinden yapılacak.

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📌 Vergi Adaletine Yönelik Adımlar

Vergi kayıplarının önüne geçilmesi ve daha adil bir sistem oluşturulması amacıyla başlatılan bu çalışma, ilgili bakanlıkların iş birliğiyle yürütülüyor. Dünya genelindeki örnekler incelenerek oluşturulan bu model, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşümü hedefliyor.

📊 Nesnel Ölçütlere Dayalı Değerleme Sistemi

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da dikkat çekilen nesnel ölçütlere dayalı gayrimenkul değerleme sistemi için teknik altyapı çalışmaları başladı. Bu sistem, taşınmaz değer haritalarını oluşturarak gayrimenkul değer değişimlerini takip edecek. Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) entegre bir mekanizma kurulacak.

🛠️ Kanun Değişikliği Geliyor

Gayrimenkul alım-satımlarının gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme ile mülkiyet bilgilerinin ve değerleme verilerinin bir arada tutulacağı bir sistem oluşturulacak.