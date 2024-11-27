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İkinci el oto alacaklar dikkat! Sigortada kural değişiyor

Aracı satın aldıktan sonraki 15 gün içinde trafik sigortası yaptırma imkanı 5 Aralık’ta son buluyor. Aynı gün sigorta kuralı başlıyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024
İkinci el oto alacaklar dikkat! Sigortada kural değişiyor

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Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz Mart'ta araç satışı sonrası, zorunlu trafik sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı buldu ve iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Kararın gerekçesinde aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılarak, bunun 'oldukça ağır bir müdahale' niteliği taşıdığı kaydedildi. Kararda belirtilen 9 aylık süre 5 Aralık tarihinde doluyor. Buna göre araç alım satım işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre uygulanmayacak. Araç alındıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak. Bu kapsamda trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek.

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