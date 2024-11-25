27 Kasım - 3 Aralık ŞOK AKTÜEL İNDİRİMİ! Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava) 79,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, 4’lü Beyaz Sandalye Seti...

ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle paylaştı. Mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, ev dekorasyonundan spor ekipmanlarına kadar pek çok kategoride fırsat ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla dikkat çeken bu haftanın kataloğu, özellikle ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek.
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ŞOK MARKET 27 KASIM - 3 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Mutfak Gereçleri
Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1.299₺
AR3141 Tea Blend Çay Makinesi: 1.399₺
Lusso El Blender Seti: 1.499₺
Metal Kapak Optikli Cam Kavanoz: Fiyatlar boyutlara göre 119₺ - 149₺ arasında değişiyor.
Hosse Sac Kavurma Tavası (28 cm): 599₺
Manuel El Rondosu: 129₺
Hamur Porsiyonlayıcı: 129₺
Yaprak Sarma Makinesi: 129₺
Tekstil Ürünleri
Kadın Düğmeli Pijama Takımı (Soft Kumaş): 399₺
Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava): 79,95₺
Kadın Ev Botu/Ev Ayakkabısı: 129₺