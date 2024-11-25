27 Kasım - 3 Aralık ŞOK AKTÜEL İNDİRİMİ! Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava) 79,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, 4’lü Beyaz Sandalye Seti...

ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle paylaştı. Mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, ev dekorasyonundan spor ekipmanlarına kadar pek çok kategoride fırsat ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla dikkat çeken bu haftanın kataloğu, özellikle ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek.