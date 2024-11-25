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27 Kasım - 3 Aralık ŞOK AKTÜEL İNDİRİMİ! Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava) 79,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, 4’lü Beyaz Sandalye Seti...

ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle buluşturdu. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftanın kampanyaları, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, spor ekipmanlarından gıda ürünlerine kadar birçok kategoriyi kapsıyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 19:12 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 19:12
27 Kasım - 3 Aralık ŞOK AKTÜEL İNDİRİMİ! Kadın Tayt 1 Alana 1 Bedava 79,95 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, 4’lü Beyaz Sandalye Seti...

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ŞOK Market, 27 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterilerle paylaştı. Mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, ev dekorasyonundan spor ekipmanlarına kadar pek çok kategoride fırsat ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla dikkat çeken bu haftanın kataloğu, özellikle ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek.

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ŞOK MARKET 27 KASIM - 3 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Mutfak Gereçleri

Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1.299₺

AR3141 Tea Blend Çay Makinesi: 1.399₺

Lusso El Blender Seti: 1.499₺

Metal Kapak Optikli Cam Kavanoz: Fiyatlar boyutlara göre 119₺ - 149₺ arasında değişiyor.

Hosse Sac Kavurma Tavası (28 cm): 599₺

Manuel El Rondosu: 129₺

Hamur Porsiyonlayıcı: 129₺

Yaprak Sarma Makinesi: 129₺

Tekstil Ürünleri

Kadın Düğmeli Pijama Takımı (Soft Kumaş): 399₺

Kadın Tayt (1 Alana 1 Bedava): 79,95₺

Kadın Ev Botu/Ev Ayakkabısı: 129₺

Kışlık Çorap Setleri:

3'lü Erkek Soket Çorap: 59₺

2'li Marul Çorap: 44,95₺

Kadın/Erkek Patik Çorap: 34,95₺

Spor ve Egzersiz Ürünleri

Pilates Egzersiz Seti: 129₺

Katlanabilir Egzersiz Minderi (173 x 61 cm): 249₺

El/Ayak Bilek Ağırlığı (2'li): 179₺

Pilates Topu (20 cm): 59,95₺

Atlama İpi (Rulmanlı): 69₺

Esneme ve Stretch Bandı: 129₺

Teknoloji Ürünleri

Quadro STARK H224 23.8" IPS: 19.199₺

Quadro NovaBook 15.6" IN16-825P-CS: 11.699₺

Quadro GN15-140P-CJ 14" N4020 Laptop: 6.499₺

Quadro DP-480 RGB Oyuncu Mouse: 289₺

Quadro Q USB TRK TRON X1000 Mekanik Klavye (RGB): 1.029₺

Ev Dekorasyonu ve Mobilya

Vita Üçlü Koltuk: 8.599₺

Vita Köşe Takımı: 11.499₺

Eva Kitaplık: 2.099₺

Sirius Masa + Miray 4'lü Beyaz Sandalye Seti: 4.799₺

Çocuk ve Oyuncak Ürünleri

Tasit Şehir Seti: 299₺

Barbie Bebek Seti: 169₺

Mini Odam Bebek Seti: 69₺

Lisanslı Puzzle (50/100 Parça): 44,95₺

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