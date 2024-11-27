Hazırlıklar tamam sıra takvimde! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Sayılı gün kalan Aralık ayına, yeni asgari ücret maratonu damgasını vuracak. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

SON TARİH 31 ARALIK

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleyecek. Geçtiğimiz yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında toplanacak. Komisyonun ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması planlanıyor. Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

İŞÇİLER KOMİSYONDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Hükümeti temsilen de 5 üye yer alıyor. TÜRK-İŞ, geçen sene olduğu gibi bu yıl da heyetinin 4 üyesini asgari ücretli çalışanlardan seçti. Asgari ücret artışı için kararın uzlaşmayla alınması hedefleniyor. Yeni ücret 1 yıl boyunca geçerli olacak.

ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU BUGÜN TOPLANIYOR

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle bugün toplanacak. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak. Kurul, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle bir araya gelmişti.

Asgari ücret artışı belirlenirken enflasyon verileri en önemli kriter olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri de komisyona ekonomik veri ve raporları sunacak.