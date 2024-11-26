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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 12 ayda 12 puan iyileşme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini açıkladı. Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" dedi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:14
Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 12 ayda 12 puan iyileşme

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

TCMB, Kasım 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan düşerek yüzde 47,8 seviyesine ve hanehalkı için 3,1 puan gerileyerek yüzde 64,1 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X paylaşımı

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti." dedi.

Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor.

Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.

Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor."

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