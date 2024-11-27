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1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

Engelli bireylerin emeklilik koşulları, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi ile yeniden şekilleniyor. Özellikle 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıların (4/a) mevcut haklarında önemli değişiklikler yapılması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:22
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

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Mevcut Durum: Vergi İndirimi İle Emeklilik

1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi indirimi esasına göre, yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Bunun için:

  • En az %40 oranında engelli raporu alınması gerekiyor.
  • 5 Ağustos 1991'den önce işe girenler, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor.
  • 1991 sonrası işe girenler ise işe giriş tarihine ve engellilik derecesine bağlı olarak farklı süre ve prim koşullarını tamamlamak zorunda.
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

Engellilik derecesine göre:

  • Birinci derece engelliler: 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün primle emekli oluyor.
  • İkinci derece engelliler: 15-18 yıl sigortalılık ve 3600-4000 gün primle emekli olabiliyor.
  • Üçüncü derece engelliler: 15-20 yıl sigortalılık ve 3600-4400 gün primle emekli olabiliyor.
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayan engelliler için emeklilik kriterleri değişiyor. Bu kapsamda:

  1. SGK Sağlık Kurulu Devrede:

    • Vergi indirimi yerine, SGK'nın sağlık kurulları tarafından belirlenen çalışma gücü kaybı oranları esas alınacak.
    • Çalışma gücü kaybı raporu, SGK tarafından onaylandıktan sonra emeklilik işlemleri başlatılabilecek.

  2. Maliye Devreden Çıkıyor:

    • Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu, bu süreçte artık yer almayacak.

  3. Kontrol Muayenesi Zorunluluğu:

    • Daha önce vergi indirimiyle emekli olanların hakları korunacak ancak kontrol muayenesine tabi tutulacaklar.
    • Sağlık kurulu raporları yeniden değerlendirilecek.
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

Prim Günü ve Sigortalılık Süresi Avantajları:

  • Yeni düzenlemeyle belirli oranlarda avantajlar sağlanıyor. Örneğin:
    • Çalışma gücü kaybı %50-59 olanlar, 16 yıl sigortalılık süresi ve 3700 gün primle emekli olabilecek.
    • Çalışma gücü kaybı %40-49 arasında olanlar ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 gün primle yaşlılık aylığına hak kazanabilecek.
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

2008 Sonrası Çalışmaya Başlayanlar İçin Değişiklik Yok

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için mevcut emeklilik koşulları devam ediyor. SGK'nın sıkı incelemeler yaptığı bu süreçte, çalışma gücü kaybı oranlarına göre emeklilik hakkı tanınıyor.

  • 2008 sonrası işçiler için aranan prim ve süre şartları daha esnek. Örneğin:
    • 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 döneminde işe başlayan ve ikinci derece engelli olan biri, 16 yıl sigortalılık ve 3700 gün primle emekli olabiliyor.
    • Oysa 2003-2008 arasında işe başlayan ikinci derece engelliler, 18 yıl sigortalılık ve 4000 gün prim tamamlamak zorunda.
1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

Kanun teklifi yasalaşırsa, engelli bireylerin emeklilik süreci daha kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme gerektirecek. Ancak mevcut emeklilik maaşları ödenmeye devam edecek ve kontrol muayenesine tabi olanların hak kayıplarını önlemek için kazanılmış haklar korunacak.

Kaynak: Bu içerik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi ve mevcut SGK mevzuatı temel alınarak hazırlanmıştır. İlgili kanun değişiklikleri ve düzenlemeler kamuoyunda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Daha detaylı bilgi için resmi kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamaları incelenebilir.

1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

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