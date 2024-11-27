1 Ekim - 31 Aralık 2008 öncesi sonrası 4A SGK’lılar için emeklilik şartları değişiyor

2008 Sonrası Çalışmaya Başlayanlar İçin Değişiklik Yok
1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için mevcut emeklilik koşulları devam ediyor. SGK'nın sıkı incelemeler yaptığı bu süreçte, çalışma gücü kaybı oranlarına göre emeklilik hakkı tanınıyor.
- 2008 sonrası işçiler için aranan prim ve süre şartları daha esnek. Örneğin:
- 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 döneminde işe başlayan ve ikinci derece engelli olan biri, 16 yıl sigortalılık ve 3700 gün primle emekli olabiliyor.
- Oysa 2003-2008 arasında işe başlayan ikinci derece engelliler, 18 yıl sigortalılık ve 4000 gün prim tamamlamak zorunda.
Kanun teklifi yasalaşırsa, engelli bireylerin emeklilik süreci daha kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme gerektirecek. Ancak mevcut emeklilik maaşları ödenmeye devam edecek ve kontrol muayenesine tabi olanların hak kayıplarını önlemek için kazanılmış haklar korunacak.
Kaynak: Bu içerik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili TBMM'ye sunulan torba kanun teklifi ve mevcut SGK mevzuatı temel alınarak hazırlanmıştır. İlgili kanun değişiklikleri ve düzenlemeler kamuoyunda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Daha detaylı bilgi için resmi kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamaları incelenebilir.