Ve netleşti: TOKİ 2+1 ve 3+1 daire satıyor! Aylık 10.811 TL taksit, peşinat ise az

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde inşa edilen 118 konut ve 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi projesi kapsamında 54 konutu satışa sunuyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Eltihatun Mahallesi'nde inşa edilen 118 konut ve 2 dükkandan oluşan ticaret merkezi projesi kapsamında 54 konutu satışa sunuyor.
Detaylı bilgilere TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Proje kapsamında hem 2+1 hem de 3+1 daireler için cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuluyor:
2+1 Konutlar (43 Adet)
3+1 Konutlar (11 Adet)
Başvuru Koşulları
TOKİ'nin sosyal konut projelerinde benimsediği şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda, başvuru sahiplerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
Başvuru sayısının konut sayısını aşması durumunda, 09 Aralık 2024 tarihinde noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.
Bu fırsattan yararlanarak Tunceli Mazgirt'te uygun fiyatlarla ev sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için: