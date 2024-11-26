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Kalpazanların yeni yöntemi pes dedirtti! Sahte dolarlar para sayma makinesiyle bile anlaşılmıyor

Son zamanlarda piyasalarda sahte dolar paniği yaşanıyor. Kalpazanların yeni yöntemi para sayma makinelerini bile atlatmış durumda. Yazılım güncellemesi yapılmasına rağmen sahte dolarları ayırt edilememesinden dolayı dövizciler 50 dolar alış ve satışını durdurdu. Dövizciler ise bu dertten mağdur olup, makinelerine yeni bir yazılım güncellemesinin gelmesini bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:49
Kalpazanların yeni yöntemi pes dedirtti! Sahte dolarlar para sayma makinesiyle bile anlaşılmıyor

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Son zamanlarda piyasalarda sahte dolar paniği yaşanıyor. Kalpazanların yeni yöntemi para sayma makinelerini bile atlatmış durumda. Yazılım güncellemesi yapılmasına rağmen sahte dolarları ayırt edilememesinden dolayı dövizciler 50 dolar alış ve satışını durdurdu.

Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)

BANKALAR VE DÖVİZCİLER ALARMA GEÇTİ

Piyasada sahte dolarlar çoğaldı. Bir bankanın para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarların çoğunluğu 50'lik banknotlardan oluşuyor. Dolarını alıp satmak isteyen vatandaşlar, elleri boş dönüyor. Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, yazılımı güncel olan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte paraları gerçeğinden ayırt etmesi ise oldukça zor. Adeta kırmızı alarma geçen banka ve dövizciler, 50 ve 100 dolarların alış ve satışını durdurdu.

Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)

"50 DOLAR BANKNOT ALIP SATMIYORUZ"
Banknotların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz. Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)

"MÜŞTERİLERLE PROBLEM YAŞAYABİLİYORUZ"
Uzun, "Makinelerdeki yazılım açıklarını takip ettiklerini biliyoruz. Açıkları bulup ona göre piyasaya sahte dolar sürüyorlar. Makineler, içerisindeki sensörler aracılığıyla banknotların sahte olup olmadığını anlayabiliyor. Elle kontrol ederken de tamamen paranın kalitesine göre ve baskı kalitesinden. Ayrıca güvenlik şeridi ve hologramına bakıyoruz. Genellikle sahte paralar, biraz daha ince ve kaygan oluyor. Işığı geçirmesi de sahte olduğunu ispatlıyor. Vatandaşlar güvenilir yerlerden alışveriş yapsınlar ve bilmedikleri insanlardan almasın. Mecbur kalmadıkça da şuan için 50'lik dolar banknotlarından uzak dursunlar. Şu anda 50 dolarlarla işlem yapmadığımız için müşterilerle de problem yaşayabiliyoruz. Ama makineler güncellenince 1-2 haftaya bu iş düzelir diye umuyoruz" dedi.

Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)

"KALPAZANLAR BOŞ DURMUYOR"
Döviz bürosuna dolarını bozdurmaya gelen bir müşteri ise şunları söyledi: "Kalpazanlar yine boş durmamış. Tır şoförlüğü yapıyorum, maaşımı dolar ile alıyorum. Şu anda da mağdurum. Umarım bu sıkıntı bir an önce düzelir."

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