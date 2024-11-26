Kalpazanların yeni yöntemi pes dedirtti! Sahte dolarlar para sayma makinesiyle bile anlaşılmıyor

Piyasada sahte dolar lar çoğaldı. Bir bankanın para sayma makinesinden bile geçen sahte dolar ların çoğunluğu 50'lik banknotlardan oluşuyor. Dolarını alıp satmak isteyen vatandaşlar, elleri boş dönüyor. Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, yazılımı güncel olan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte paraları gerçeğinden ayırt etmesi ise oldukça zor. Adeta kırmızı alarma geçen banka ve döviz ciler, 50 ve 100 dolarların alış ve satışını durdurdu.

Piyasalarda sahte dolar alarmı (takvim.com.tr | Arşiv)

"50 DOLAR BANKNOT ALIP SATMIYORUZ"

Banknotların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleri ile anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, "Hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz. Bazı zamanlar bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar, 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.