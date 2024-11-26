Borsa İstanbul. (AA)

BAKAN ŞİMŞEK DE AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BORSADA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir. Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır. Amaç, hisse senedinin fiyatı düştüğünde daha düşük bir fiyattan geri alıp ödünç aldığı hisseleri iade ederek aradaki farktan kâr elde etmektir.