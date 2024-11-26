7 ayın zirvesinde! Reel kesim güveni Kasım ayında arttı

Reel kesimin güveni Kasım ayında artarken, kapasite kullanım oranı da yükseldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Kasım'da bir önceki aya göre 1.2 puan artışla 103.4 seviyesine yükseldi. Endeks böylece Nisan 2024'ten beri en yüksek düzeye çıktı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı da bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 75.6 seviyesine çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise bir önceki aya göre 1.2 puan artarak yüzde 76.1 ile 5 ayın zirvesine ulaştı. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi'nin 103.4 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor" dedi.