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Toplu alımla 3 milyar TL tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Toplu alımla 3 milyar TL tasarruf

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, kamu kurumlarına toplu akaryakıt tedariki için başlattığı çalışma kapsamında 3 milyar lira tasarruf edilmesini sağladı.

DMO, merkezi satın alma kurumu olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu akaryakıtın tedariki için finansal aracılık hizmetine 2020 yılında pilot olarak başladı. Bu kapsamda Kamu Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi devreye alındı. Bu modelle 950 milyon litre işlem hacmine ulaşılarak bugünkü fiyatlar üzerinden 3 milyar lira tasarruf elde edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarının kapsamını genişleterek sürdüreceğiz" dedi.

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