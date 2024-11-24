Inditex İndirim Tarihleri Kasım 2024: Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti Efsane Kasım İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

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EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ 2024

Efsane Cuma her yıl Kasım ayının son haftasında düzenleniyor ve perakende sektöründe en geniş çaplı indirimlerin sunulduğu dönem olarak biliniyor. Bu yıl, Efsane Cuma 29 Kasım 2024 tarihine denk geliyor. Inditex grubu markalarının da bu tarihte indirimlerini başlatması bekleniyor. %70'e varan indirimlerle dikkat çeken kampanyada, kışlık kabanlardan pantolonlara, ayakkabılardan aksesuarlara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.