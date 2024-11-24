Inditex İndirim Tarihleri Kasım 2024: Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti Efsane Kasım İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Efsane Cuma indirimleriyle birlikte Inditex grubu, alışveriş severlere cazip kampanyalar sunmaya hazırlanıyor. Zara, Bershka, Oysho ve Massimo Dutti gibi dünyaca ünlü markaların kış sezonu ürünlerinde büyük indirimler yapılacak.
Efsane Cuma indirimleriyle birlikte Inditex grubu, alışveriş severlere cazip kampanyalar sunmaya hazırlanıyor. Zara, Bershka, Oysho ve Massimo Dutti gibi dünyaca ünlü markaların kış sezonu ürünlerinde büyük indirimler yapılacak.
Efsane Cuma her yıl Kasım ayının son haftasında düzenleniyor ve perakende sektöründe en geniş çaplı indirimlerin sunulduğu dönem olarak biliniyor. Bu yıl, Efsane Cuma 29 Kasım 2024 tarihine denk geliyor. Inditex grubu markalarının da bu tarihte indirimlerini başlatması bekleniyor. %70'e varan indirimlerle dikkat çeken kampanyada, kışlık kabanlardan pantolonlara, ayakkabılardan aksesuarlara kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Inditex grubu yalnızca Kasım ayında değil, Ocak ayının ilk haftasında da büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. Özellikle kış sezonuna ait ürünlerde gerçekleşecek bu indirimlerde, stok durumuna göre %70'e varan fiyat avantajları sunulacak. İndirim detayları, saatleri ve oranları mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir.
Inditex, dünyanın en büyük moda dağıtım gruplarından biri olarak sekiz ticari markaya sahiptir. Bu markalar şunlardır:
Zara
Pull&Bear
Massimo Dutti
Bershka
Stradivarius
Oysho
Zara Home
Inditex markalarının indirimlerinden yararlanmak için şu kanalları kullanabilirsiniz:
Fiziksel mağazalar: Mağazalarda deneme ve birebir alışveriş imkânı.
Mobil uygulamalar: İndirimli ürünlere kolay erişim ve hızlı alışveriş deneyimi.
Web sitesi: Geniş ürün yelpazesi ve rahat bir alışveriş ortamı.