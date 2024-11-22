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Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL'den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Konut sahibi olmanın giderek zorlaştığı günümüzde, Milli Emlak tarafından yayımlanan yeni arsa satış ilanları, emlak sektöründe büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor. Kasım 2024 itibarıyla, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satışa çıkarılan hazine arazileri ve konut imarlı arsalar, yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 15:58
Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

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Artan konut fiyatlarının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla devlet arazileri satışa sunmaya devam ediyor. Ekspertiz işlemleri tamamlanan bu arsalar, hem yatırım hem de konut yapımı için cazip fırsatlar sunuyor. Milli Emlak tarafından belirlenen fiyatlar, emsal arsaların yarısından bile daha düşük seviyede. Bu durum, özellikle düşük bütçeyle arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj yaratıyor.

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Milli Emlak Arsaları Nasıl Satın Alınır?

Milli Emlak tarafından yayımlanan bu tür ilanlara başvurmak isteyenler, ilan detaylarını Milli Emlak'ın resmi web sitesinden veya yerel Milli Emlak müdürlüklerinden öğrenebilirler.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken temel adımlar:

Başvuru Belgelerini Hazırlama: Kimlik belgesi, başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle başvuru yapılması gerekiyor.

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Teminat Bedeli Ödeme: Satış ilanlarında belirtilen teminat bedelinin ödenmesi gerekiyor.

İhale Katılımı: Arsaların büyük bir kısmı açık ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. İhale süreci sırasında teklif verilerek arsalar satın alınabilir.

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Bu fırsat, hem yatırım yapmak isteyen bireysel alıcılar hem de uygun fiyata arsa alıp konut yapmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip. Aynı zamanda, tarımsal faaliyetler için arazi arayan çiftçiler de bu ilanlardan yararlanabilir.

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat

Hazine arazilerinin satış fiyatlarının düşük tutulması, emlak sektöründe kârlı bir yatırım fırsatı yaratıyor. Piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu tür arsaların gelecekte değer kazanması oldukça muhtemel. Örneğin, Trabzon Maçka'da 128,57 m² büyüklüğündeki bir arsanın ₺18.750 gibi bir fiyatla satışa çıkması, hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Son Tarihlere Dikkat!

Kasım 2024 ilanları için başvuru ve ihale tarihleri yaklaşıyor. Bazı arsaların satış tarihleri şu şekilde:

  • Gümüşhane Kelkit'teki arsalar: 25 Kasım 2024
  • Malatya Yazıhan'daki arsa: 27 Kasım 2024
  • Trabzon Maçka'daki arsa: 29 Kasım 2024
Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Kasım 2024 Satış Listesi ve Dikkat Çeken İlanlar

Milli Emlak tarafından açıklanan Kasım 2024 satış listesi, farklı şehirlerde uygun fiyatlı arsa ve tarla fırsatları sunuyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar:

  • Çorum/Bayat:

    • 7,62 m² bir arsa sadece ₺6.000.
    • 10,81 m² arsa için ise ₺8.000 fiyat belirlendi.

  • Afyonkarahisar/Şuhut:

    • 21,98 m² tarla, ₺11.000 başlangıç fiyatıyla satışta.

  • Malatya/Yazıhan:

    • 98,42 m² bir arsa, ₺12.000 fiyatıyla öne çıkıyor.
Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

  • Trabzon/Maçka:

    • 128,57 m² büyüklüğündeki arsa için belirlenen fiyat sadece ₺18.750.

  • Nevşehir/Merkez:

    • 22,90 m² bir arsa, ₺34.500 fiyatıyla yatırımcıları bekliyor.

  • Gümüşhane/Kelkit:

    • Çeşitli büyüklükteki arsalar ₺40.000 ile ₺68.000 arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Kaynak: Milli Emlak

Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

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