Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Bu fırsat, hem yatırım yapmak isteyen bireysel alıcılar hem de uygun fiyata arsa alıp konut yapmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip. Aynı zamanda, tarımsal faaliyetler için arazi arayan çiftçiler de bu ilanlardan yararlanabilir.

Yatırımcılar İçin Büyük Fırsat Hazine arazilerinin satış fiyatlarının düşük tutulması, emlak sektöründe kârlı bir yatırım fırsatı yaratıyor. Piyasa koşulları göz önüne alındığında, bu tür arsaların gelecekte değer kazanması oldukça muhtemel. Örneğin, Trabzon Maçka'da 128,57 m² büyüklüğündeki bir arsanın ₺18.750 gibi bir fiyatla satışa çıkması, hem kısa hem de uzun vadeli yatırımlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Son Tarihlere Dikkat! Kasım 2024 ilanları için başvuru ve ihale tarihleri yaklaşıyor. Bazı arsaların satış tarihleri şu şekilde: Gümüşhane Kelkit'teki arsalar: 25 Kasım 2024

Malatya Yazıhan'daki arsa: 27 Kasım 2024

Trabzon Maçka'daki arsa: 29 Kasım 2024

Kasım 2024 Satış Listesi ve Dikkat Çeken İlanlar Milli Emlak tarafından açıklanan Kasım 2024 satış listesi, farklı şehirlerde uygun fiyatlı arsa ve tarla fırsatları sunuyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar: Çorum/Bayat : 7,62 m² bir arsa sadece ₺6.000 . 10,81 m² arsa için ise ₺8.000 fiyat belirlendi.

Afyonkarahisar/Şuhut : 21,98 m² tarla, ₺11.000 başlangıç fiyatıyla satışta.

Malatya/Yazıhan : 98,42 m² bir arsa, ₺12.000 fiyatıyla öne çıkıyor.



Trabzon/Maçka : 128,57 m² büyüklüğündeki arsa için belirlenen fiyat sadece ₺18.750 .

Nevşehir/Merkez : 22,90 m² bir arsa, ₺34.500 fiyatıyla yatırımcıları bekliyor.

Gümüşhane/Kelkit : Çeşitli büyüklükteki arsalar ₺40.000 ile ₺68.000 arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

İLANLARA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Milli Emlak