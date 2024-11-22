Milli Emlak onlarca ilde 6.000 TL’den başlayan fiyatla imarlı arsa satıyor

Artan konut fiyatlarının vatandaş üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla devlet arazileri satışa sunmaya devam ediyor. Ekspertiz işlemleri tamamlanan bu arsalar, hem yatırım hem de konut yapımı için cazip fırsatlar sunuyor. Milli Emlak tarafından belirlenen fiyatlar, emsal arsaların yarısından bile daha düşük seviyede. Bu durum, özellikle düşük bütçeyle arsa sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj yaratıyor.
Milli Emlak Arsaları Nasıl Satın Alınır?
Milli Emlak tarafından yayımlanan bu tür ilanlara başvurmak isteyenler, ilan detaylarını Milli Emlak'ın resmi web sitesinden veya yerel Milli Emlak müdürlüklerinden öğrenebilirler.
Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken temel adımlar:
Başvuru Belgelerini Hazırlama: Kimlik belgesi, başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle başvuru yapılması gerekiyor.
Teminat Bedeli Ödeme: Satış ilanlarında belirtilen teminat bedelinin ödenmesi gerekiyor.
İhale Katılımı: Arsaların büyük bir kısmı açık ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. İhale süreci sırasında teklif verilerek arsalar satın alınabilir.