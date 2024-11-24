Manisa’ya Çin mahallesi! 2500 aile çalışmaya geliyor

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sözleşme imzalamış, bu anlaşma sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Yapılacak olan yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için düğmeye basıldı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Manisa'ya kurulacak üretim tesisi ve Ar-Ge merkezinin doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, üretimin ise 2026 yılında başlaması bekleniyor. Sözleşmenin imzalandığı gün açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi" ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞANLAR TAŞINIYOR

Yatırım yapılacak bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum" dedi.